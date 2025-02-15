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Пётр Гуменник – о повторе программ: в этом есть и плюсы, и минусы

Пётр Гуменник – о повторе программ: в этом есть и плюсы, и минусы
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Победитель финала Гран-при России — 2025 фигурист Пётр Гуменник рассказал, какие плюсы и минусы есть в повторе программ с соперниками.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Были мысли что возможно мне хватит и трёх четверных. Но решил раз нацелен на четыре, на тренировках катал по четыре, так будет наиболее выигрышно. Доволен прокатом, показал что я умею делать.

Лучший старт в карьере? Сложно сравнивать, с этого старта у меня очень свежие впечатления, яркие. Другие уже затерялись в памяти, поэтому впечатления уже не такие. Вспоминаю всю свою карьеру, самое большое волнение было ещё в детстве. У меня был запас по баллам, но я всё равно переживал. Сейчас я уже умею справляться с таким волнением.

Одинаковые программы с соперниками? В этом есть и плюсы, и минусы. Можно показать более яркое соперничество, легче сравнить, дополнительный стимул сделать программу более яркой чем у соперника.

Но есть такой момент, что неприятно видеть одинаковые образы», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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