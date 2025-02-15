Пётр Гуменник – о повторе программ: в этом есть и плюсы, и минусы

Победитель финала Гран-при России — 2025 фигурист Пётр Гуменник рассказал, какие плюсы и минусы есть в повторе программ с соперниками.

«Были мысли что возможно мне хватит и трёх четверных. Но решил раз нацелен на четыре, на тренировках катал по четыре, так будет наиболее выигрышно. Доволен прокатом, показал что я умею делать.

Лучший старт в карьере? Сложно сравнивать, с этого старта у меня очень свежие впечатления, яркие. Другие уже затерялись в памяти, поэтому впечатления уже не такие. Вспоминаю всю свою карьеру, самое большое волнение было ещё в детстве. У меня был запас по баллам, но я всё равно переживал. Сейчас я уже умею справляться с таким волнением.

Одинаковые программы с соперниками? В этом есть и плюсы, и минусы. Можно показать более яркое соперничество, легче сравнить, дополнительный стимул сделать программу более яркой чем у соперника.

Но есть такой момент, что неприятно видеть одинаковые образы», – передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.