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Кондратюк – об Олимпиаде: если не сложится – планирую кататься до 2030 года

Кондратюк – об Олимпиаде: если не сложится – планирую кататься до 2030 года
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Чемпион Европы 2022 года российский фигурист Марк Кондратюк высказался о своих шансах отобраться на Олимпийские игры.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90

«Февраль – это мой месяц. Кубок Первого канала, Олимпиада. финал Гран-при в 2023 был в начале марта, небольшая погрешность. Спартакиада в прошлом году и финал Гран-при в этом году. Фортуна в этом месяце на моей стороне. Радовался, потому что было ощущение что я могу выпасть из тройки. Не понял даже что я второй, когда ждал баллы думал буду либо третьим, либо четвёртым. Когда увидел баллы достаточные для пьедестала обрадовался.

Смешно получилось – история повторяется. В Омске я выиграл короткую программу, Петя был вторым. К сожалению, у нас обоих тогда во второй день соревнований не сложилось. И тут в финале снова та же история. Это была возможность реабилитироваться. Закрыть замкнутый круг, который мы разорвали. Петя был максимально успешен, я – почти. Ближе к Олимпиаде? Они всегда проходят в феврале. Но я стараюсь об этом не думать.

Если будет возможность там выступить – очень круто. Незабываемо. Но если не сложится, то я планирую кататься до 2030 года, поэтому будет ещё одна попытка. Однажды было хорошо. Наверное, я участник олимпийской гонки. Как выбирать? Сложный вопрос. У людей, которые решают есть критерии, под который какой-то человек максимально подойдёт. Если я – хорошо. Если нет – значит есть человек более достойный», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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