Кондратюк – о падении: понимал что есть одно право на ошибку – и я им воспользовался
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Чемпион Европы и России фигурист Марк Кондратюк высказался о своём падении с четверного флипа в произвольной программе на финале Гран-при России в Карсноярске.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Произвольная программа
15 февраля 2025, суббота. 14:45 МСК
Окончено
1
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
314.54
2
Марк Кондратюк
Москва
294.06
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
293.90
«Первая мысль была – небольшое расстройство. Ещё перед флипом, когда встал на заднюю дугу понял, к сожалению, прыжка не будет. Но потом вторая мысль – права на ошибку больше нет.
Я смотрел прокаты ребят, видел баллы. И понимал, что для того, чтобы победить Петю или хотя бы приблизиться нужно кататься безошибочно. Чтобы оказаться в тройке, у меня есть навсидку одно право на ошибку. Я им и воспользовался. И видно по баллам, допусти я ещё одну оплошность, я бы сейчас был без медали», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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