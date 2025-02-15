Кондратюк – о падении: понимал что есть одно право на ошибку – и я им воспользовался

Чемпион Европы и России фигурист Марк Кондратюк высказался о своём падении с четверного флипа в произвольной программе на финале Гран-при России в Карсноярске.

«Первая мысль была – небольшое расстройство. Ещё перед флипом, когда встал на заднюю дугу понял, к сожалению, прыжка не будет. Но потом вторая мысль – права на ошибку больше нет.

Я смотрел прокаты ребят, видел баллы. И понимал, что для того, чтобы победить Петю или хотя бы приблизиться нужно кататься безошибочно. Чтобы оказаться в тройке, у меня есть навсидку одно право на ошибку. Я им и воспользовался. И видно по баллам, допусти я ещё одну оплошность, я бы сейчас был без медали», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.