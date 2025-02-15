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Тарасова: есть пища для размышлений, кого из мужчин отправлять на ОИ

Тарасова: есть пища для размышлений, кого из мужчин отправлять на ОИ
Татьяна Тарасова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что наличие выбора кандидатур среди российских фигуристов, которых можно было бы отправить на отбор на ОИ-2026, является хорошим знаком.

— Кого отправлять из мужчин на отбор на Олимпийские игры? Карты спутаны?
— Почему карты спутаны? Есть пища для размышлений. Это хорошо, что она есть! Хорошо, что у нас есть хорошие мальчики.

— У вас есть свой фаворит?
— Я всё равно вам про него не скажу. Мы же будем выбирать двух — это нетрудно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Окончательное решение относительно состава сборной на отбор к ОИ будет принято после финала Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что основной претенденткой на включение в основной состав в турнире одиночниц значится двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

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