Тарасова: есть пища для размышлений, кого из мужчин отправлять на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что наличие выбора кандидатур среди российских фигуристов, которых можно было бы отправить на отбор на ОИ-2026, является хорошим знаком.
— Кого отправлять из мужчин на отбор на Олимпийские игры? Карты спутаны?
— Почему карты спутаны? Есть пища для размышлений. Это хорошо, что она есть! Хорошо, что у нас есть хорошие мальчики.
— У вас есть свой фаворит?
— Я всё равно вам про него не скажу. Мы же будем выбирать двух — это нетрудно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Окончательное решение относительно состава сборной на отбор к ОИ будет принято после финала Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что основной претенденткой на включение в основной состав в турнире одиночниц значится двукратная чемпионка России Аделия Петросян.