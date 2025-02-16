Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало
Сегодня, 16 февраля, в Красноярске состоится произвольная программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 10:00 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск.
Спортивные пары. Произвольная программа. 16 февраля:
Первая разминка
- Дарья Андреева/Александр Акимов
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов
Вторая разминка
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Материалы по теме
Комментарии