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Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало

Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 16 февраля, в Красноярске состоится произвольная программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 10:00 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск.
Спортивные пары. Произвольная программа. 16 февраля:

Первая разминка

  • Дарья Андреева/Александр Акимов
  • Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
  • Ясмина Кадырова/Илья Миронов

Вторая разминка

  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  • Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
  • Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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