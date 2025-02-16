Софья Леонтьева и Даниил Горелкин снялись с финала Гран-при России

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, снялись с финала Гран-при России из-за состояния здоровья партнёрши. Во время шестиминутной раскатки перед стартом ритмического танца они столкнулись с парой Екатерины Рыбаковой и Ивана Махноносова.

«К сожалению, снялись из-за падения. Соня очень сильно ударилась головой и шеей. Сегодня стало хуже, немного подташнивало, голова кружилась, не стали рисковать. Здоровье спортсменов важнее, решили снять их. В Москве сделаем МРТ. Небольшое сотрясение всё-таки было у неё однозначно», — приводит слова тренера дуэта Александра Свинина ТАСС.

После ритм-танца Леонтьева и Горелкин занимали четвёртое промежуточное место. Они набрали 77,93 балла.