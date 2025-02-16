Финал Гран-при России — 2025, танцы на льду: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 16 февраля, в Красноярске проходят соревнования в танцах на льду в рамках финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 11:40 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Танцы на льду. Произвольный танец. 16 февраля:

Первая разминка

Юлия Чуркина/Борис Фролов

Анна Коломенская/Артём Фролов

Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов

Софья Шевченко/Андрей Ежлов

Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин

Вторая разминка

Анна Щербакова/Егор Гончаров

Екатерина Миронова/Евгений Устенко

Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано

Василиса Кагановская/Максим Некрасов

После ритм-танца дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова лидирует с результатом 81,51 балла. Дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина снялся с соревнований из-за состояния здоровья партнёрши.