Финал Гран-при России — 2025, танцы на льду: где смотреть, во сколько начало
Сегодня, 16 февраля, в Красноярске проходят соревнования в танцах на льду в рамках финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 11:40 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Танцы на льду. Произвольный танец. 16 февраля:
Первая разминка
- Юлия Чуркина/Борис Фролов
- Анна Коломенская/Артём Фролов
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин
Вторая разминка
- Анна Щербакова/Егор Гончаров
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов
После ритм-танца дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова лидирует с результатом 81,51 балла. Дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина снялся с соревнований из-за состояния здоровья партнёрши.
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