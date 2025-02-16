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Финал Гран-при России — 2025, танцы на льду: где смотреть, во сколько начало

Финал Гран-при России — 2025, танцы на льду: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 16 февраля, в Красноярске проходят соревнования в танцах на льду в рамках финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 11:40 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
16 февраля 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Не началось

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Танцы на льду. Произвольный танец. 16 февраля:

Первая разминка

  • Юлия Чуркина/Борис Фролов
  • Анна Коломенская/Артём Фролов
  • Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов
  • Софья Шевченко/Андрей Ежлов
  • Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин

Вторая разминка

  • Анна Щербакова/Егор Гончаров
  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов

После ритм-танца дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова лидирует с результатом 81,51 балла. Дуэт Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина снялся с соревнований из-за состояния здоровья партнёрши.

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