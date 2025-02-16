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Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало

Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 16 февраля, в Красноярске состоится женская произвольная программа финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Начало трансляции запланировано на 13:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Не началось

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Женщины. Произвольная программа. 16 февраля:

Первая разминка

  • Ксения Синицына
  • Софья Важнова
  • Вероника Яметова
  • Мария Агаева
  • Елизавета Куликова
  • Дарья Садкова

Вторая разминка

  • Ксения Гущина
  • Софья Акатьева
  • Анна Фролова
  • Аделия Петросян
  • Алина Горбачёва
  • Софья Муравьёва

После короткой программы Софья Муравьёва лидирует с результатом 77,01 балла. Алина Горбачёва, занимающая второе промежуточное место, получила от судей 76,76 балла.

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