Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 16 февраля, в Красноярске состоится женская произвольная программа финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Начало трансляции запланировано на 13:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Женщины. Произвольная программа. 16 февраля:

Первая разминка

Ксения Синицына

Софья Важнова

Вероника Яметова

Мария Агаева

Елизавета Куликова

Дарья Садкова

Вторая разминка

Ксения Гущина

Софья Акатьева

Анна Фролова

Аделия Петросян

Алина Горбачёва

Софья Муравьёва

После короткой программы Софья Муравьёва лидирует с результатом 77,01 балла. Алина Горбачёва, занимающая второе промежуточное место, получила от судей 76,76 балла.