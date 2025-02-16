Финал Гран-при России — 2024/2025, женщины: где смотреть, во сколько начало
Сегодня, 16 февраля, в Красноярске состоится женская произвольная программа финала Гран-при России — 2024/2025 по фигурному катанию. Начало трансляции запланировано на 13:45 мск на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Женщины. Произвольная программа. 16 февраля:
Первая разминка
- Ксения Синицына
- Софья Важнова
- Вероника Яметова
- Мария Агаева
- Елизавета Куликова
- Дарья Садкова
Вторая разминка
- Ксения Гущина
- Софья Акатьева
- Анна Фролова
- Аделия Петросян
- Алина Горбачёва
- Софья Муравьёва
После короткой программы Софья Муравьёва лидирует с результатом 77,01 балла. Алина Горбачёва, занимающая второе промежуточное место, получила от судей 76,76 балла.
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