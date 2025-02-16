Ясмина Кадырова и Илья Миронов рассказали, подавали ли заявку на «Русский вызов»

Фигуристы Ясмина Кадырова и Илья Миронов прокомментировали своё выступление в произвольной программе в финале Гран-при России, а также рассказали, подавали ли они заявку на «Русский вызов».

Кадырова. Это один из лучших прокатов, которые у нас получились за сезон. Просто обидно за выброс. Что пошло не так? Бывает, не хватило.

Миронов. Как оценим сезон? Для начала пойдёт.

Кадырова. Мы скатались, дальше — больше. Какие задачи ставили перед собой турнир? Получить и подарить удовольствие публике.

Предварительно это последние соревнования в сезоне.

Миронов. Подавали ли заявку на «Русский вызов»? Нет, — передаёт слова Кадыровой и Миронова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В финале Гран-при России Кадырова и Миронов заняли шестое место. По сумме двух программ они получили от судей 199,26.