Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла.

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Спортивные пары. Итоговое положение: