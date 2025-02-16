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Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 231,95 балла.
  2. Наталья Хабибулина/Илья Княжук — 219,80.
  3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 208,43.
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 201,64.
  5. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 199,64.
  6. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 199,26.
  7. Дарья Андреева/Александр Акимов — 168,53.
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