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Москвина — о Мишиной/Галлямове: было сложно, так как добавился критерий отбора на ОИ

Москвина — о Мишиной/Галлямове: было сложно, так как добавился критерий отбора на ОИ
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о подготовке пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова к финалу Гран-при России.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

«Подготовка шла в необычных условиях. Соревнования достаточно сложные, потому что добавился критерий отбора на возможное участие в Олимпийских играх. Стрессовая ситуация была достаточно серьёзная. Но ребята справились с задачей. И мне было приятно, что они без ошибок выполнили эту программу. Как всегда», — сказала Москвина в эфире Первого канала.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России, набрав 231,95 балла.

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