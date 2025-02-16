Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Накосячили». Мухортова и Евгеньев прокомментировали выступление в финале Гран-при России

«Накосячили». Мухортова и Евгеньев прокомментировали выступление в финале Гран-при России
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев прокомментировали своё выступление в финале Гран-при России. Спортсмены заняли четвёртое место, набрав 201,64 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Евгеньев. Позавчера меня спрашивают: считаете ли вы короткую лучшим прокатом в жизни или в сезоне, не помню. Я говорю: «Вы знаете, лучшим – точно нет, одним из лучших – да». Вечером во всех пабликах: «Дмитрий Евгеньев: это наш лучший прокат в сезоне». Господа, давайте быть объективнее чуть-чуть (улыбается)?

Так здорово начали, здорово же и хотели закончить, но даже продолжить не смогли. В паре виноваты оба, поэтому это наша общая ошибка, оба понесём ответственность и наказание, сделаем выводы, чтобы её не допускать.

Мухортова. Никаких оправданий быть не может, они никому не интересны. Накосячили.

Евгеньев. Нервы помешали? Это самый спокойный старт в сезоне. Не знаю почему – самый волнительный, желанный, но тем не менее самый приятный и кайфовый. Не было такого накала, как на чемпионате России, когда все были как на иголках. Здесь расчилловочка была, но чуть-чуть нам чего-то не хватило, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кагановская/Некрасов взяли золото! Они претендуют на место на ОИ-2026? Live 3-го дня ФГПР
Live
Кагановская/Некрасов взяли золото! Они претендуют на место на ОИ-2026? Live 3-го дня ФГПР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android