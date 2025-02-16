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Хабибуллина и Княжук планируют исполнить четверную подкрутку

Хабибуллина и Княжук планируют исполнить четверную подкрутку
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали своё выступление в произвольной программе финала Гран-при России в Красноярске. Спортсмены набрали 142,76 балла за произвольную и 219,80 балла по сумме двух программ и заняли итоговое второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Наталья Хабибуллина. Мы довольны результатом. Стремимся к первому месту, стремиться всегда нужно к победе. Но сегодняшним днём довольны. Нужно было доехать спокойно программу, а не бежать. В следующем сезоне прыжок будет, возможно, четвёртым, а не пятым элементом. На тренировках был пятым – и получался.
Улучшить можно всё. Мы можем кататься намного лучше. На соревнованиях свой максимум как на тренировках показать не удаётся, но будем стремиться к этому. Рады кататься у Нины Михайловны Мозер, передаём ей привет. Спасибо за работу, за настрой. Это самое важное.

Илья Княжук. Нет такого, что что-то невероятное. Всё хорошо, рады прокату. В целом можно ещё лучше. Нужно чуть пораньше поставить прыжок. На перспективу думаем о четверном подкруте, очень хочется его попробовать. И, думаем, у нас это получится.

Была цель откататься, больше мы ни о чём не думали. Своё дело сделали, на вопрос об Олимпиаде нам нечего сказать, – передаёт слова Хабибуллиной и Княжука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победителями соревнований в Красноярске стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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