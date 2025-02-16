Хабибуллина и Княжук планируют исполнить четверную подкрутку

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прокомментировали своё выступление в произвольной программе финала Гран-при России в Красноярске. Спортсмены набрали 142,76 балла за произвольную и 219,80 балла по сумме двух программ и заняли итоговое второе место.

Наталья Хабибуллина. Мы довольны результатом. Стремимся к первому месту, стремиться всегда нужно к победе. Но сегодняшним днём довольны. Нужно было доехать спокойно программу, а не бежать. В следующем сезоне прыжок будет, возможно, четвёртым, а не пятым элементом. На тренировках был пятым – и получался.

Улучшить можно всё. Мы можем кататься намного лучше. На соревнованиях свой максимум как на тренировках показать не удаётся, но будем стремиться к этому. Рады кататься у Нины Михайловны Мозер, передаём ей привет. Спасибо за работу, за настрой. Это самое важное.

Илья Княжук. Нет такого, что что-то невероятное. Всё хорошо, рады прокату. В целом можно ещё лучше. Нужно чуть пораньше поставить прыжок. На перспективу думаем о четверном подкруте, очень хочется его попробовать. И, думаем, у нас это получится.

Была цель откататься, больше мы ни о чём не думали. Своё дело сделали, на вопрос об Олимпиаде нам нечего сказать, – передаёт слова Хабибуллиной и Княжука корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победителями соревнований в Красноярске стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.