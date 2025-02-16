Козловский высказался о результатах после перехода в группу Тутберидзе

Чемпион Европы и чемпион России Дмитрий Козловский, который выступает в парном катании в дуэте с Александрой Бойковой, прокомментировал итоги финала Гран-при для своей пары, а также высказался о работе с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

В команде Тутберидзе Бойкова и Козловский работают второй сезон, ранее фигуристы тренировались в команде Тамары Москвиной.

«Тяжёлый сезон, неудачный. Начиналось всё максимально хорошо, прекрасно откатали контрольные прокаты в Петербурге, было спокойствие. В Казани был рабочий старт, шли по нарастающей. Но потом что-то разладилось. Не получилось собрать себя. Это исключительно наша с Сашей проблема и наша с Сашей ошибка. К тренерам вопросов нет. Всегда были с нами, во время тренировочного процесса на льду, вне льда. Много с нами общались, работали и всячески поддерживали.

Специфика спорта – к сожалению, какая ни была бы сильная команда, профессиональные люди вокруг, за спортсмена его работу никто не сделает. Сложилось так, что мы со своей работой не справились.

Обидно за нашу команду, люди нас взяли к себе в группу, люди проделали большую работу максимально профессионально и быстро. Если смотреть в проекции, прошлый сезон был нормальный, рабочий, и этот начинался хорошо. Но мы не смогли показать профессиональную работу тех людей, с которыми мы сотрудничали. Обидно видеть различные неприятные комментарии и мнения на этот счёт. Я знаю, как они работают, я знаю, что они делают. Это профессионалы высшей категории», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителями соревнований в Красноярске стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.