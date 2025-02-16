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Чемпионка Европы Бойкова рассказала о работе с психологом

Чемпионка Европы Бойкова рассказала о работе с психологом
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Фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в парном катании с Дмитрием Козловским, прокомментировала итоги финала Гран-при России — 2024/2025 для своей пары.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Бойкова и Козловский набрали 135,80 балла за произвольную, по сумме двух программ 208,43 балла и заняли итоговое третье место.

«На тренировках к нам вопросов нет. Мы всё выполняли. На соревнованиях не получилось. И Этери Георгиевна (Тутберидзе. – Прим. «Чемпионата»), и Даниил Маркович (Глейхенгауз. – Прим. «Чемпионата»), и Алексей Тихонов, наш хореограф Ксения Владимировна, все с утра и буквально до ночи проводят на катке, занимаются со всеми и в том числе с нами много работают, уделяют много времени, и мы им очень благодарны. Конечно, хочется показывать очень хорошие результаты, чтобы их работу могли оценить по достоинству.

Работаю с психологом, Дима не работает, я работаю. Периодически меняю, периодически не работаю. В зависимости от ситуации. Надо понять, что тебе не поможет никто, кроме тебя самого», – передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителями соревнований в Красноярске стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

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