Козловский — о Мухортовой и Евгеньеве: заслуживали быть на пьедестале побольше, чем мы

Чемпион Европы и России Дмитрий Козловский, который выступает в парном катании в дуэте с Александрой Бойковой, прокомментировал итоги финала Гран-при России для своей пары, а также высказался о выступлении своих соперников Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.

Бойкова и Козловский набрали 135,80 балла за произвольную, по сумме двух программ — 208,43 балла и заняли итоговое третье место.

«Плохо, что ещё сказать. Не катались, а мучались. Мало что получалось. Единственное, можно сказать, рад, что дотерпели программу и обошлись без грубых ошибок на простых элементах. В конце программы у нас сложная связка из трёх поддержек и спирали, приходилось терпеть-терпеть и докатывать эту программу.

Мне обидно за Диму с Настей, что они сорвали поддержку. Они должны были быть выше, они заслуживали быть выше. Я знаю, сколько они работали, сколько сил вкладывают в тренировочный процесс. Сделали нам сегодня такой «подарок», но если бы ребята потерпели – заслуживали бы быть на пьедестале побольше, чем мы. Не очень верю в психологию, сейчас это можно, кого ни послушаешь – все работают с психологами, прорабатывают свои детские травмы.

Я рос в другом формате. Если есть проблема – её можно обсудить с близким человеком, которому ты доверяешь. Стороннего человека, которому ты платишь деньги, называть близким очень странно. И решить свои проблемы человек может только сам, только перед самим собой он будет честен. Никакой специалист с дипломом тебе не поможет», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителями соревнований в Красноярске стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.