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Мишина — о медалях «командника» в Пекине: «в скором времени» — понятие растяжимое

Мишина — о медалях «командника» в Пекине: «в скором времени» — понятие растяжимое
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Чемпионка мира Анастасия Мишина, которая выступает в парном катании с Александром Галлямовым, прокомментировала выступление своей пары в произвольной программе финала Гран-при России в Красноярске, а также высказалась о награждении олимпийскими медалями командного турнира в Пекине-2022.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Спортсмены набрали 150,75 балла за произвольную и 231,95 балла по сумме двух программ и заняли первое место.

«Хорошая физическая форма, мы подошли в идеальной практически форме. Но в Красноярске всегда сложнее катать, чем в других городах. Это связано и со временем, может, ещё с чем-то. Не всегда получается заснуть рано, тренировки рано. Но ничего. На этапе мы уже опробовали свои силы здесь и к финалу были готовы.

У нас не было проблем с технической частью ни на тренировках, ни на соревнованиях. Поэтому мы старались больше уделять времени хореографии, эмоциям. За счёт того, что мы были уверены в элементах, цель была просто доехать. Когда мы выходили, я услышала оценки соперников, и 142 балла – это здорово. Хорошая сумма. Подумала, что ошибок допускать нельзя, порадовалась за ребят. Учитывая ошибку у ребят, у нас два проката без ошибок, поэтому 12 баллов – это не так много. Поддержка раньше отвлекала, сейчас, наоборот, ждём.

Олимпийские медали? «В скором времени» – понятие растяжимое. Поэтому мы пока ничего не знаем», – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место на соревнованиях в Красноярске заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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