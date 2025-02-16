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Галлямов — о часовых поясах: прогресс — заснул в три ночи. На ЧР только в семь утра

Галлямов — о часовых поясах: прогресс — заснул в три ночи. На ЧР только в семь утра
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Чемпион мира Александр Галлямов, который выступает в дуэте с Анастасией Мишиной, прокомментировал выступление своей пары в произвольной программе финала Гран-при России в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Спортсмены набрали 150,75 балла за произвольную и 231,95 балла по сумме двух программ и заняли первое место.

«Доехали. Не дошли пешком, а старались «доезжать». Непросто было, но всё-таки в нашу годовщину восьмилетнюю хотелось сделать нам такой подарок. Поздравляю нас, Настю и всех болельщиков. Хорошо, что был день перерыва. По сравнению с чемпионатом России — 2023 был прогресс. Сейчас после короткой я заснул в три ночи, а на ЧР только в семь утра. Поэтому потихоньку понимаем, как подходить к соревнованиям в Красноярске.

Я видел, что присутствовал отрыв, но мы проходили это на чемпионате России, знали, как к этому готовиться. Сезон у нас не закончился, впереди «Русский вызов», Кубок Первого канала. Ещё надеюсь на другие мероприятия», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место на соревнованиях в Красноярске заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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