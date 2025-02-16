Кагановская и Некрасов выиграли финал Гран-при России, Пасечник и Чиризано — вторые

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, стали победителями финала Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 205,58 балла.

Вторыми стали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 200,61. Тройку сильнейших замкнули Анна Щербакова и Егор Гончаров (192,23).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Красноярск. Танцы на льду. Итоговое положение: