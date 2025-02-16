Рыбакова: в январе не стало моего папы, поэтому мне морально было очень тяжело

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали своё выступление в произвольном танце в финале Гран-при России в Красноярске, а также рассказали о потере в семье партнёрши.

Екатерина Рыбакова. Мы устали за этот сезон, очень много тренировались. Расстроены тем, что не получилось в коротком, но рады, что собрались на произвольный, смогли показать, на что способны. Старались абстрагироваться от вчерашнего дня, выйти и всё проконтролировать.

Методов новых не было, подготовка была очень тяжёлая. В январе не стало моего папы, поэтому мне морально было очень тяжело. Но большое спасибо моему партнёру и тренерам, которые меня поддерживали, вместе смогли подготовиться к этому турниру.

Было непросто, в каких-то моментах что-то получалось, что-то нет. Но это наш опыт, который поможет нам в будущем. Для нас не было какой-то проблемой поменять элементы в программе, добавить ещё два в произвольной.

Иван Махноносов. Дядя Женя всегда будет жить в наших сердцах.

Мы недооценили все сложности, когда переходили в мастера. Первый сезон по взрослым – это проба пера. Финал мы немножко смазали, но лучше сейчас.

Слава богу, что сейчас это произошло. На кураже делали твиззлы, не боимся вставлять этот элемент в конце программы, не аккуратничаем на заходе, и это нас всегда отличало. Твиззлы в принципе наш любимый элемент. Хорошо, что это сейчас с нами произошло, – передаёт слова Рыбаковой и Махноносова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Рыбакова и Махноносов набрали 181,29 балла по сумме двух программ и заняли шестое место.