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Кацалапов — об Олимпиаде: мы выпали на несколько лет — тяжело говорить о борьбе за медали

Кацалапов — об Олимпиаде: мы выпали на несколько лет — тяжело говорить о борьбе за медали
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Олимпийский чемпион Никита Кацалапов прокомментировал итоги танцевального турнира в финале Гран-при России и высказался об олимпийском отборе.

«Нравятся все постановки, новые открытия в стилях, образах, катании, элементах. Во всём, на самом деле. Очень здорово смотреть, каждая пара со своим стилем, узнаваема. Каждую пару по-своему поддерживают трибуны. Здорово!

Единственное, что скажу, – ребята молодые, не во всех парах видна матёрость, зрелость, уверенность в своих образах и своём катании. Сегодня, когда комментировал прокат Кагановской/Некрасова, в прямом эфире ещё сказал: вот только на лёд они вышли – никаких сомнений уже не было, что они будут показывать. Это такое отличное, помню себя по ощущениям. Ошибка не ошибка, я выходил как в последний раз. Пока не все пары могут позволить себе кататься так.

Олимпиада? У меня есть мысль, я весь сезон об этом думаю, но ничего вам не скажу. Нет у меня такого права говорить, это всё должно решаться на соревнованиях и в кабинетах начальников. Поскольку мы выпали на несколько лет из международных соревнований, тяжело сказать, насколько возможно бороться за медали. Но уровень российских танцев на льду очень хороший. Есть что показать и за что бороться.

Естественно, я смотрю за тем, что происходит на международной арене. Своих старых друзей-соперников смотрю, чего от них ожидать, прекрасно знаю. У нас есть прекрасные молодые ребята, которые могут громко ворваться и о себе заявить», – передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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