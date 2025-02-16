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«Соне здоровья!» Рыбакова и Махноносов рассказали о последствиях столкновения на разминке

«Соне здоровья!» Рыбакова и Махноносов рассказали о последствиях столкновения на разминке
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Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов после своего выступления в произвольном танце в финале Гран-при России в Красноярске рассказали о столкновении с дуэтом Софья Леонтьева/Даниил Горелкин во время разминки перед ритм-танцем накануне.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
16 февраля 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено

Леонтьева и Горелкин занимали четвёртое промежуточное место после ритм-танца, однако вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы партнёрши.

Екатерина Рыбакова. Надо быть внимательнее всегда. Абсолютно всегда. Желаем Соне (Леонтьевой. – Прим. «Чемпионата») скорейшего выздоровления. Есть ли какие-то последствия? Пришлось кататься с разодранной ногой, но всё хорошо.

Иван Махноносов. От этого никто не застрахован. Если вернуться к этому эпизоду, после этого тоже нужно уметь собираться. Соне здоровья! После этого я должен был собраться. Есть ли проблемы со здоровьем? Небольшая гематома, катался с разодранным боком, майку пришлось выбросить, обидно (улыбается), – передаёт слова Рыбаковой и Махноносова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Рыбакова и Махноносов набрали 181,29 балла по сумме двух программ и заняли шестое место в финале ГП России.

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