«Соне здоровья!» Рыбакова и Махноносов рассказали о последствиях столкновения на разминке

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов после своего выступления в произвольном танце в финале Гран-при России в Красноярске рассказали о столкновении с дуэтом Софья Леонтьева/Даниил Горелкин во время разминки перед ритм-танцем накануне.

Леонтьева и Горелкин занимали четвёртое промежуточное место после ритм-танца, однако вынуждены были сняться с соревнований из-за травмы партнёрши.

Екатерина Рыбакова. Надо быть внимательнее всегда. Абсолютно всегда. Желаем Соне (Леонтьевой. – Прим. «Чемпионата») скорейшего выздоровления. Есть ли какие-то последствия? Пришлось кататься с разодранной ногой, но всё хорошо.

Иван Махноносов. От этого никто не застрахован. Если вернуться к этому эпизоду, после этого тоже нужно уметь собираться. Соне здоровья! После этого я должен был собраться. Есть ли проблемы со здоровьем? Небольшая гематома, катался с разодранным боком, майку пришлось выбросить, обидно (улыбается), – передаёт слова Рыбаковой и Махноносова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Рыбакова и Махноносов набрали 181,29 балла по сумме двух программ и заняли шестое место в финале ГП России.