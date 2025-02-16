Чиризано — о медали: так и планировалось, уверенность основывалась на таланте

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано прокомментировали своё выступление в произвольном танце финала Гран-при в Красноярске. Спортсмены набрали 200,61 балла и заняли третье место.

Елизавета Пасечник. Мы довольны своими выступлениями, эмоциями. Рады что удалось порадовать тренеров. Ничего не ждём ни от какого сезона, но в планах становиться лучше и лучше, развивать своё мастерство, учиться чему-то новому и прогрессировать. Довольны исполнением программ, но по эмоциям чемпионат России мне запомнился больше.

Дарио Чиризано. Самый яркий старт. Чувствуем, что хорошо прокатали как ритм-танец, так и произвольный, и этим очень довольны. Ожидали, что в первом же сезоне будем хорошо выступать и добиваться успеха, так и планировалось. Уверенность основывалась на таланте и трудолюбии. Сложностей не было, это наш не первый старт, – передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Победителями соревнований в Красноярске стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, третье место у Анны Щербаковой и Егора Гончарова.