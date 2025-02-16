Щербакова — о медали: ехали без надежды на пьедестал — билеты на самолёт куплены впритык

Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление в произвольном танце финала Гран-при России в Красноярске.

Спортсмены набрали 192,23 балла и заняли третье место. По ходу старта с соревнований снялись Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, которые были четвёртыми после ритм-танца из-за травмы партнёрши. Занимавшие третье промежуточное место после первого соревновательного дня Екатерина Миронова и Евгений Устенко допустили ошибки в прокате произвольного танца и заняли итоговое четвёртое место.

Анна Щербакова. Очень неожиданно. Мы сюда ехали без мыслей и надежды на пьедестал. У нас даже билеты на самолёт куплены в самый притык. Неожиданно, но приятно. Останемся на награждение в любом случае, а успеем теперь на самолёт или нет – вопрос. Поставим себе четвёрку с плюсом за сезон. Физически старт был тяжёлым.

Выложились стопроцентно, что в коротком, что в произвольном танце. Если бы мне сказали пару дней назад про медаль, я бы посмеялась и махнула рукой. На первых двух наших этапах Гран-при было нелегко, мастерские турниры и юниорские сильно отличаются друг от друга, внутренняя кухня другая. Было тяжело. Видишь вокруг себя всех звёзд нашего спорта, должен соответствовать, а пока только стремишься. Но я в нас определённо верю.

Егор Гончаров. Старались до конца, в ритм-танце по эмоциям было классно, в произвольном тоже хорошо, по эмоциям немного тяжеловато. В целом окей. Наша задача просто катать хорошо для себя, а если это ещё и сопровождается местом на пьедестале – вообще замечательно.

Заметил за собой, что выходил на старты и не видел ничего особенного для себя, что это уже взрослый уровень. Всё так же для меня, как в юниорском катании, какая разница, по существу, как давать спектакль – на маленький зал или на большой. Среди звёзд или нет. Это наша работа, – передаёт слова Щербаковой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Победителями соревнований в Красноярске стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов, второе место у Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.