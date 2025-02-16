Медведева — об отборе на ОИ: на ребят оказывается огромное давление, у кого-то сдают нервы

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, считает ли она, что после финала Гран‑при нужно проводить дополнительный отбор на квалификационные соревнования Олимпиады.

«Сейчас подняли такой ажиотаж вокруг отбора. Люди говорят разные вещи про отбор на Олимпиаду. Для меня как для спортсменки в прошлом главное, чтобы на ребят не давили. Сейчас на них оказывается огромное давление. У кого‑то сдают нервы, из‑за чего они допускают ошибки на соревнованиях. Я хочу пожелать ребятам крепких нервов и выдержки. Как будет, так и будет. Шаткая ситуация для наших спортсменов. Нужно делать своё дело с любовью и так, чтобы не жалеть ни о чём. А дальше решают не они. Кто поедет, тому (нужно) ещё больше нервов, потому что давление будет ещё сильнее, — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Напомним, в декабре Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.