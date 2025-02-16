Тутберидзе — Петросян: после такого начала закончишь либо с программой, либо с тренером
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отреагировала на ошибку своей подопечной Аделии Петросян в произвольной программе финала Гран-при России. Петросян пропустила стартовый элемент, не став исполнять тройной аксель.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89
«После такого начала ты закончишь либо с программой, либо с тренером», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
«Мы почти ушли», — добавил Даниил Глейхенгауз.
За свой прокат Аделия Петросян получила от судей 162,28 балла, в сумме — 238,79. После ошибки в стартовом элементе фигуристка всё-таки исполнила два четверных тулупа, один в каскаде с двойным. Контент Аделии: A (бабочка на акселе), 4T+2T, 4T, 3Lo, 3Lz+2A+2A, 3F+3T, 3F.
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