Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Муравьёва упустила медаль

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 238,79 балла. После короткой программы Петросян шла третьей, однако за счёт ПП (чисто исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, одиночный четверной тулуп и сделала бабочку вместо акселя) сумела подняться на первое место.

Второе место заняла Алина Горбачёва с результатом 224,36 балла. Тройку сильнейших замкнула Анна Фролова (221,89).

Стоит отметить, что ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, которая лидировала после короткой программы, упустила медаль из-за ошибок (не пошла на ультра-си, были ошибки на тройном лутце и степ-аут на каскаде тройной флип — двойной аксель) в произвольной программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при России, Красноярск. Женщины. Итоговое положение: