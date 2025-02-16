Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Муравьёва упустила медаль

Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Муравьёва упустила медаль
Аудио-версия:
Комментарии

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 238,79 балла. После короткой программы Петросян шла третьей, однако за счёт ПП (чисто исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, одиночный четверной тулуп и сделала бабочку вместо акселя) сумела подняться на первое место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89

Второе место заняла Алина Горбачёва с результатом 224,36 балла. Тройку сильнейших замкнула Анна Фролова (221,89).

Стоит отметить, что ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, которая лидировала после короткой программы, упустила медаль из-за ошибок (не пошла на ультра-си, были ошибки на тройном лутце и степ-аут на каскаде тройной флип — двойной аксель) в произвольной программе.

Фигурное катание. Финал Гран-при России, Красноярск. Женщины. Итоговое положение:

  1. Аделия Петросян — 238,79 балла.
  2. Алина Горбачёва — 224,36.
  3. Анна Фролова — 221,89.
  4. Софья Муравьёва — 214,05.
  5. Ксения Гущина — 211,29.
  6. Дарья Садкова — 208,77.
  7. Ксения Синицына — 203,26.
  8. Вероника Яметова — 200,67.
  9. Мария Агаева — 199,26.
  10. Елизавета Куликова — 197,62.
Материалы по теме
«В шоке стояли». Петросян задрожала перед олимпийским отбором и удивила Тутберидзе ошибкой
Live
«В шоке стояли». Петросян задрожала перед олимпийским отбором и удивила Тутберидзе ошибкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android