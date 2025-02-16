Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России, Муравьёва упустила медаль

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 238,79 балла. После короткой программы Петросян шла третьей, однако за счёт ПП (чисто исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, одиночный четверной тулуп и сделала бабочку вместо акселя) сумела подняться на первое место.
Второе место заняла Алина Горбачёва с результатом 224,36 балла. Тройку сильнейших замкнула Анна Фролова (221,89).
Стоит отметить, что ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, которая лидировала после короткой программы, упустила медаль из-за ошибок (не пошла на ультра-си, были ошибки на тройном лутце и степ-аут на каскаде тройной флип — двойной аксель) в произвольной программе.
Фигурное катание. Финал Гран-при России, Красноярск. Женщины. Итоговое положение:
- Аделия Петросян — 238,79 балла.
- Алина Горбачёва — 224,36.
- Анна Фролова — 221,89.
- Софья Муравьёва — 214,05.
- Ксения Гущина — 211,29.
- Дарья Садкова — 208,77.
- Ксения Синицына — 203,26.
- Вероника Яметова — 200,67.
- Мария Агаева — 199,26.
- Елизавета Куликова — 197,62.