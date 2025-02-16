«Ничего хорошего не было». Петросян рассказала о реакции штаба Тутберидзе на ошибку

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала реакцию своего тренерского штаба на то, что она сорвала тройной аксель в произвольной программе финала Гран-при России – 2024/2025. Отметим, что отсутствие элемента не помешало Петросян выиграть турнир.

После проката заслуженный тренер России Этери Тутберидзе (многолетний тренер Петросян) сказала: «После такого начала ты закончишь либо с программой, либо с тренером».

«Ничего хорошего не было. В шоке стояли. Сказали, что почти легли на пол, когда увидели перекидной. Я думаю: вы хоть за бортиком, а я на льду хотела прилечь. Наверное, у меня что-то в голове. Подготовка была сложной, некоторые моменты надо проработать, продумать и прийти к результату. Такую победу считать не буду», — сказала Петросян в эфире Первого канала.