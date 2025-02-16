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«Ничего хорошего не было». Петросян рассказала о реакции штаба Тутберидзе на ошибку

«Ничего хорошего не было». Петросян рассказала о реакции штаба Тутберидзе на ошибку
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Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян прокомментировала реакцию своего тренерского штаба на то, что она сорвала тройной аксель в произвольной программе финала Гран-при России – 2024/2025. Отметим, что отсутствие элемента не помешало Петросян выиграть турнир.

После проката заслуженный тренер России Этери Тутберидзе (многолетний тренер Петросян) сказала: «После такого начала ты закончишь либо с программой, либо с тренером».

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89

«Ничего хорошего не было. В шоке стояли. Сказали, что почти легли на пол, когда увидели перекидной. Я думаю: вы хоть за бортиком, а я на льду хотела прилечь. Наверное, у меня что-то в голове. Подготовка была сложной, некоторые моменты надо проработать, продумать и прийти к результату. Такую победу считать не буду», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

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