Софья Муравьёва четыре раза подряд в этом сезоне останавливалась в шаге от пьедестала
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва в этом сезоне четыре раза подряд остановилась в шаге от пьедестала. Она занимала четвёртое место на двух этапах Гран-при и чемпионате России.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89
Сегодня, 16 февраля, Софья Муравьёва стала четвёртой в финале Гран-при России. По сумме двух программ спортсменка получила 214,05 балла. Муравьёва была лидером после короткой программы, но упустила медаль из-за ошибок в произвольной программе.
Единственной медалью в сезоне-2024/2025 для Софьи стало серебро чемпионата России по прыжкам.
Победительницей финала Гран-при России стала ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе Аделия Петросян с результатом 238,79 балла.
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