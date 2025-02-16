Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Муравьёва четыре раза подряд в этом сезоне останавливалась в шаге от пьедестала

Софья Муравьёва четыре раза подряд в этом сезоне останавливалась в шаге от пьедестала
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва в этом сезоне четыре раза подряд остановилась в шаге от пьедестала. Она занимала четвёртое место на двух этапах Гран-при и чемпионате России.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89

Сегодня, 16 февраля, Софья Муравьёва стала четвёртой в финале Гран-при России. По сумме двух программ спортсменка получила 214,05 балла. Муравьёва была лидером после короткой программы, но упустила медаль из-за ошибок в произвольной программе.

Единственной медалью в сезоне-2024/2025 для Софьи стало серебро чемпионата России по прыжкам.

Победительницей финала Гран-при России стала ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе Аделия Петросян с результатом 238,79 балла.

Материалы по теме
«В шоке стояли». Петросян задрожала перед олимпийским отбором и удивила Тутберидзе ошибкой
«В шоке стояли». Петросян задрожала перед олимпийским отбором и удивила Тутберидзе ошибкой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android