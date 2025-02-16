Софья Муравьёва четыре раза подряд в этом сезоне останавливалась в шаге от пьедестала

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва в этом сезоне четыре раза подряд остановилась в шаге от пьедестала. Она занимала четвёртое место на двух этапах Гран-при и чемпионате России.

Сегодня, 16 февраля, Софья Муравьёва стала четвёртой в финале Гран-при России. По сумме двух программ спортсменка получила 214,05 балла. Муравьёва была лидером после короткой программы, но упустила медаль из-за ошибок в произвольной программе.

Единственной медалью в сезоне-2024/2025 для Софьи стало серебро чемпионата России по прыжкам.

Победительницей финала Гран-при России стала ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе Аделия Петросян с результатом 238,79 балла.