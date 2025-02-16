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Галлямов опоздал на награждение после победы в ФГПР. Мишина стояла одна на пьедестале

Галлямов опоздал на награждение после победы в ФГПР. Мишина стояла одна на пьедестале
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Фигурист Александр Галлямов, который выступает в парном катании с Анастасией Мишиной, опоздал на церемонию награждения после победы в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. Его партнёрша какое-то время стояла одна на пьедестале почёта, после чего Галлямов присоединился к ней.

Фото: Кадр из трансляции

Сегодня, 16 февраля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями финала Гран-при России — 2024/2025, который проходил в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы в парном катании, а также обладатели золотых медалей ЧМ-2021 в командных соревнованиях.

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