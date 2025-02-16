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Анна Фролова рассказала о необычной просьбе от Аделии Петросян

Анна Фролова рассказала о необычной просьбе от Аделии Петросян
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Фигуристка Анна Фролова прокомментировала своё выступление в произвольной программе финала Гран-при в Красноярске.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89

Спортсменка набрала 221,89 балла по сумме двух программ и заняла третье место.

«Вообще не ожидаемый результат. Я до последнего была уверена, что сейчас с Ксюшей пойдём в раздевалку, поболтаем и поедем в отель. Сегодняшний прокат по ощущениям был один из лучших в сезоне, достаточно уверенно и спокойно. Под конец старалась эмоционально добавлять, не знаю, насколько получалось – надо посмотреть со стороны будет на себя в записи. Собой довольна на 90%. Всегда буду оставлять 10%. Непонятно что, но они всегда будут. Опять же, вращения, дорожка шагов.

Хорошо, что я справилась, выдохнула после проката. У нас был небольшой диалог с Аделией, я же понимаю, что у неё ультра-си, четверные прыжки. И вот мы стоим вместе перед разминкой, уже в коньках. И она мне говорит: «Слушай, если тебе не сложно, ты можешь, пожалуйста, быстрее со льда на поклон уйти. Ты ведь можешь долго стоять ещё после конечной позы, а время для следующего спортсмена оно уже идёт. Нужно максимально быстро встать и сделать поклон, тогда уже могут выпустить следующего спортсмена».

Так что я завершила программу, быстро порадовалась и поняла, надо вставать и делать поклон. Сегодня было рекордное время, за которое я поднялась с финальной точки, потому что она ещё у меня на коленях, и после четырёх минут работы обычно долго поднимаешься. Я так себя чувствовала по крайней мере. Но я понимала, что Аделии нужно больше времени попрыгать, разминаться. Вижу её выпустили – еду уже к бортику. Хочется теперь поесть и полежать – это всегда для меня лучшая награда. Сериал и что-нибудь вкусное», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первое место на соревнованиях в Красноярске заняла Аделия Петросян, на второй позиции Алина Горбачёва.

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