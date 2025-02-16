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Алина Горбачёва — о медали в финале: счастье, что я вообще сюда доехала

Алина Горбачёва — о медали в финале: счастье, что я вообще сюда доехала
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Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала свой прокат произвольной программы в финале Гран-при России в Красноярске. Спортсменка набрала 224,36 балла по сумме двух программ и заняла второе место.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Женщины. Произвольная программа
16 февраля 2025, воскресенье. 13:45 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
238.79
2
Алина Горбачёва
Тверская область
224.36
3
Анна Фролова
Санкт-Петербург
221.89

«Отпустила немножко голову, не собралась на тройной флип. Тройные прыжки я не срывала очень давно, очень обидно, когда они не получаются. Не связано с травмой, просто после неудачного четверного сальхова я расстроилась, отпустила немножко контроль, не додержала голову.

Падение с флипа привело меня немного в себя. Я сказала: «Всё, хватит. Надо делать всё чисто. Падать с тройных прыжков совсем нельзя. Нельзя ничего отпускать больше, надо собраться до конца». И я в целом собралась, прокатала всё остальное чисто. Местом довольна, первое серебро, первая медаль в финале Гран-при, я и по юниорам не занимала призовое место в финалах. Счастье, что я вообще сюда доехала, могло случиться так, что меня здесь бы не было. Хотела медаль, конечно, но прежде всего хотела показать, что я нарабатывала.

Немножко переживала перед прокатом, приходила в себя, разминалась. Сделала чистый прыжок на разминке, прыгнула сальхов чистый. Тренеры подправили, подсказали — и всё получилось. Сезон ещё не закончен, подведу итоги уже после Кубка Первого канала. Олимпийский отбор? Правильно будет, если все решения будет озвучивать федерация», – передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Первое место на соревнованиях в Красноярске заняла Аделия Петросян, на третьей позиции Анна Фролова.

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