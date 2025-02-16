Петросян: впервые сделала перепрыжку — всё самое плохое, что могла себе сказать, сказала

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян прокомментировала своё выступление в произвольной программе финала Гран-при России в Красноярске.

Спортсменка набрала 238,79 балла по сумме двух программ и заняла первое место.

«Необычно, нервно. Почему-то здесь у меня аксель не шёл. Дальше чего делать-то было… Уже надо было — либо всё, либо ничего.

Понимала, что осталась без элемента, у меня перекидной какой-то там получился. Минимум 10 баллов точно уже не было. Постаралась собрать волю в кулак. Со здоровьем всё в порядке, не из-за этого сделала перекидной. «Бабочка», чтобы я просто сделала перепрыжку, – первый раз в жизни.

Послушала более опытных людей, не пыталась делать всё по-своему. Ничего хорошего тренеры не сказали, удивление, шок. У них в голове были всё те же слова, наверное, что у меня во время проката. Ругалась на себя, конечно. Всё самое плохое, что могла себе сказать, я сказала. Неудачный старт случился, хоть я и выиграла. Это, конечно, здорово, но хотелось бы приличнее, триумфальнее выигрывать.

Не могу сказать, что я максималистка, перфекционистка. Наверное, только когда на соревнования приезжаю, эти качества начинают проявляться. Но в обычной жизни это не проявляется», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место на соревнованиях в Красноярске заняла Алина Горбачёва, на третьей позиции Анна Фролова.