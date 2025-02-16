Испанскую фигуристку дисквалифицировали на шесть лет за употребление клостебола

Испанская фигуристка Лаура Баркеро получила дисквалификацию на срок в шесть лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Hielo Espanol.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Баркеро выступала в парном катании с Марко Цандроном и заняла 11-е место. Однако за три дня до окончания Игр стало известно, что её допинг-тест показал положительный результат на запрещённый препарат клостебол. В 2023 году Баркеро снова сдала положительный тест на клостебол.

Срок отстранения от профессионального спорта отсчитывается с первого положительного допинг-теста — 22 января 2022 года. В период разбирательств, длящихся почти три года, Лаура Баркеро завершила карьеру и посвятила себя учёбе.