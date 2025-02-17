Галлямов прокомментировал возможное участие в отборочном олимпийском турнире в Пекине

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что не знает, выступит ли их дуэт в Пекине на отборочном турнире к Олимпиаде‑2026. Напомним, Галлямов и Мишина одержали победу в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

— Сильно ли давило то, что этот турнир был последним перед выбором состава на отборочный турнир в Пекине?

— На самом деле вообще не обращали на это внимания. Просто выходили как на очередные соревнования, готовились абсолютно так же, как и всегда. Так что никоим образом это нас не волновало.

— Нет сомнений, что с такими результатами сезона вы должны быть под первым номером в списке в Пекин. Какое ощущение в связи с этим?

— Официального заявления ещё не было, мы на этот счёт ничего не знаем. Будем ждать окончательного решения, — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы в парном катании, а также обладатели золотых медалей ЧМ-2021 в командных соревнованиях.