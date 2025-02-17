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Авербух: Мишина и Галлямов находятся вне досягаемости

Авербух: Мишина и Галлямов находятся вне досягаемости
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух назвал Анастасию Мишину и Александра Галлямова сильнейшей парой России. Напомним, Галлямов и Мишина одержали победу в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

«Ни у кого нет сомнений в том, что Мишина и Галлямов — сильнейшая пара страны. Они находятся вне досягаемости. Бойкова и Козловский абсолютно не смогли навязать им никакой конкуренции. Это говорит о выдающемся таланте Тамары Николаевны Москвиной, о её тренерском даре. Ну и ребята большие молодцы», – приводит слова Авербуха Metaratings.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы в парном катании, а также обладатели золотых медалей ЧМ-2021 в командных соревнованиях.

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