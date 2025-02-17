«Публика в Красноярске всегда тёплая». Петросян — о победе в финале Гран-при России

Действующая чемпионка страны российская фигуристка Аделия Петросян высказалась по итогам финала Гран-при России — 2024/2025, который прошёл в Красноярске. По сумме двух программ она получила от судей 238,79 балла. После короткой программы Петросян шла третьей, однако за счёт ПП (чисто исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, одиночный четверной тулуп и сделала бабочку вместо акселя) сумела подняться на первое место.

«На красноярском льду я каждый раз учусь прыгать и вращаться заново. Всё, что работает в других городах, здесь мне не помогает. Зато идёт невероятная поддержка от зрителей, публика в Красноярске всегда тёплая, искренняя, громкая! Спасибо за вашу любовь к фигурному катанию. Хорошо, что этот волнительный старт позади», — написала Петросян в своём телеграм-канале.