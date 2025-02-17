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«Вбросы идут не только в мою сторону». Анна Фролова — о реакции на диалог с Петросян

«Вбросы идут не только в мою сторону». Анна Фролова — о реакции на диалог с Петросян
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Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала реакцию общественности на свой забавный диалог с Аделией Петросян на финале Гран-при России.

«Я очень удивлена раздутым спорам, интригам, конфликтам из-за забавного и шуточного диалога между мной и Аделией Петросян. Наивно делиться милым (на мой взгляд) инсайдом со СМИ, надеясь на адекватную реакцию аудитории, было моей ошибкой.

Никогда не высказываю что-то подобное, но сейчас молчать не стану, так как вбросы идут не только в мою сторону. Нести в мир зло, распри и негатив – это выбор и жизненная позиция. Но я верю, что хороших людей в жизни больше», – написала Фролова на личной странице в соцсетях.

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