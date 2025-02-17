Фигурист Галлямов не считает, что их с Мишиной пара находится на пике возможностей

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что у них есть большое пространство для развития в будущем. Напомним, Галлямов и Мишина одержали победу в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

— Можно сказать, что ваша с Анастасией пара сейчас находится на пике?

— Нет, не могу так сказать. Знаем, что нам нужно улучшать. Работы ещё предстоит много, самое главное, что мы знаем, как и в каком направлении нам нужно развивать наше катание. Сезон далеко не окончен, — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».