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Фигурист Галлямов не считает, что их с Мишиной пара находится на пике возможностей

Фигурист Галлямов не считает, что их с Мишиной пара находится на пике возможностей
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил, что у них есть большое пространство для развития в будущем. Напомним, Галлямов и Мишина одержали победу в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

— Можно сказать, что ваша с Анастасией пара сейчас находится на пике?
— Нет, не могу так сказать. Знаем, что нам нужно улучшать. Работы ещё предстоит много, самое главное, что мы знаем, как и в каком направлении нам нужно развивать наше катание. Сезон далеко не окончен, — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».

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