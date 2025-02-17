Тарасова озвучила сроки принятия решения по российским фигуристам на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что представители Международного союза конькобежцев (ISU) примерно к лету определят, кто из российских фигуристов будет принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«ISU будет решать этот вопрос где-то к лету. Поэтому мы должны честно отобрать лучших спортсменов», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвёртые Олимпийские игры, проводимые в Италии (Кортина д'Ампеццо ранее принимала зимние Олимпийские игры 1956 года), и первые, проводимые в Милане.