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Авербух: у ФФККР будет сложный выбор кандидата в мужском катании на отбор Олимпийских игр

Авербух: у ФФККР будет сложный выбор кандидата в мужском катании на отбор Олимпийских игр
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Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух поделился мнением о ситуации с отбором российских фигуристов на квалификацию Олимпийских игр.

«Выбор у федерации фигурного катания среди мужчин будет, наверное, самый сложный. Всё решится по спортивному принципу, но в любом случае будет интрига. Однако мы надеемся, что наших спортсменов как можно быстрее допустят на мировую арену и несправедливое отстранение прекратится», — приводит слова Авербуха Metaratings.

Напомним, в финале Гран-при России — 2024/2025 в Красноярске победу одержали Галлямов и Мишина. По сумме двух программ они получили от судей 231,95 балла. Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 219,80. Тройку сильнейших замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (208,43).

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