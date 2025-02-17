«Какой ужас!» Тарасова заявила, что фигуристов будет выбирать ISU, а не Россия

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что российских участников квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года будет выбирать не руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а представители Международного союза конькобежцев (ISU).

«Новое положение (об участниках отбора) вообще ужасное для нас. Например, мы посылаем по два человека, а будет выступать один. А кто будет выступать, выбирает ISU, а не мы. Представляете, какой ужас? Поэтому мы должны посылать одинаковых по силе спортсменов, которые не срывают выступления и хорошо проявили себя в сезоне», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвёртые Олимпийские игры, проводимые в Италии (Кортина-д'Ампеццо ранее принимала зимние Олимпийские игры 1956 года), и первые, проводимые в Милане.