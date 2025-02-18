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Стал известен состав Кубка Первого канала по фигурному катанию

Стал известен состав Кубка Первого канала по фигурному катанию
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Опубликован состав участников Кубка Первого канала — 2025 по фигурному катанию. Турнир пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске.

Стоит отметить, что голосование болельщиков определит ещё по одному участнику Кубка Первого канала среди мужчин и женщин.

Женщины:

Аделия Петросян;
Алина Горбачёва;
Анна Фролова;
Дарья Садкова;
Софья Муравьёва;
Ксения Гущина.

Мужчины:

Владислав Дикиджи;
Евгений Семененко;
Марк Кондратюк;
Пётр Гуменник;
Глеб Лутфуллин;
Макар Игнатов.

Танцы на льду:

Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
Екатерина Миронова/Евгений Устенко.

Спортивные пары:

Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

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Новости. Фигурное катание
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