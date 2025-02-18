Стал известен состав Кубка Первого канала по фигурному катанию

Опубликован состав участников Кубка Первого канала — 2025 по фигурному катанию. Турнир пройдёт с 15 по 16 марта в Челябинске.
Стоит отметить, что голосование болельщиков определит ещё по одному участнику Кубка Первого канала среди мужчин и женщин.
Женщины:
Аделия Петросян;
Алина Горбачёва;
Анна Фролова;
Дарья Садкова;
Софья Муравьёва;
Ксения Гущина.
Мужчины:
Владислав Дикиджи;
Евгений Семененко;
Марк Кондратюк;
Пётр Гуменник;
Глеб Лутфуллин;
Макар Игнатов.
Танцы на льду:
Василиса Кагановская/Максим Некрасов;
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
Екатерина Миронова/Евгений Устенко.
Спортивные пары:
Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.