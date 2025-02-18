«Это было невозможно». Фигуристка Баркеро — о двух положительных тестах на клостебол

Испанская фигуристка Лаура Баркеро рассказала, как узнала о своих положительных допинг-тестах на клостебол. Ранее стало известно, что спортсменка получила шестилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«Только что я приняла участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине и была самым счастливым человеком на свете. По прилёте домой я включила телефон и внезапно получила уведомление, в котором говорилось: «неблагоприятный результат в антидопинговом тесте». Тогда мне сообщили, что в Пекине я сдала положительный тест на вещество под названием клостебол.

После месяцев борьбы и неопределённости в попытках доказать мою невиновность ISU (Международная федерация конькобежного спорта) наконец постановила, что срок отстранения составит один год. В решении суда была установлена ​​незначительная степень вины или халатности, что означает, что вина была самого низкого уровня.

Через несколько дней после возобновления тренировок в 2023 году я снова прошла антидопинговый контроль, и он принёс ужасный сюрприз: я снова сдала положительный тест на клостебол в той же крошечной дозе 0,5 нанограмма. Я не могла в это поверить. Смятение и страх, смешанные с недоверием. Я приняла все меры предосторожности, изменила распорядок дня, чтобы избежать риска заражения, фактически жила в стеклянной урне. Я была осторожна со всем, и это было невозможно», — приводит слова Баркеро AS.

Срок отстранения отсчитывается с первого положительного допинг-теста — 22 января 2022 года. В период разбирательств, длящихся почти три года, Лаура Баркеро завершила карьеру и посвятила себя учёбе.