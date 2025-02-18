Партнёра экс-россиянки Аннабель Морозов обвинили в неправомерных действиях. Дуэт распался

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Сегодня, 18 февраля, Джеффри Чан, партнёр в танцах на льду российской фигуристки Аннабель Морозов, ныне выступающей за США, был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за обвинений в неправомерных действиях, сообщает Центр безопасности спорта США (US SafeSport).

The Skating Lesson отмечает, что пара Морозов и Чан незамедлительно распалась. Якобы Аннабель уже пробует кататься с Бенджамином Старром.

US SafeSport – организация, расследующая дела о физическом, психологическом, сексуальном насилии и неправомерном поведении в американском спорте.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Морозов выступала за Россию в дуэте с Игорем Ерёменко, тренерами фигуристов значились Анжелика Крылова и отец фигуристки Николай Морозов. Весной 2024 года стало известно о распаде пары и переходе Аннабель в сборную США.

На прошедшем в январе чемпионате США Морозов вместе с Джеффри Чаном, с которым встала в дуэт в мае 2024 года, заняла 10-е место.