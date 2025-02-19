Леонова — о Петросян: никаких сомнений — Аделия должна ехать на Олимпиаду

Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алёна Леонова считает, что двукратная чемпионка России Аделия Петросян является фаворитом на поездку на Олимпийские игры — 2026.

– Для начала хочется спросить про Аделию Петросян. Две подряд ошибки на тройном акселе, причём в произвольной — перекидной вместо тройного прыжка. Стоит ли бить тревогу?

– Бывает такое. Она делала аксель стабильно весь сезон, а тут вот такое случилось. Мне кажется, ничего страшного, кто знает, может, так и должно было быть… Она в любом случае прекрасная фигуристка, которая владеет к тому же ещё и четверным тулупом, вставляет его в программу, поэтому отсутствие акселя ей сейчас никак не мешает.

– Есть мнение, что технический контент Петросян, в принципе, сейчас избыточен, если учитывать падение общего технического уровня у девушек. Вы с этим не согласны?

– Почему же, у неё хороший контент, чтобы быть на голову выше. Упрощать его не нужно, если получается выкатывать такой набор – нужно продолжать это делать, а не смотреть на остальных.

– Сомнений в её лидерском статусе по итогам финала Гран-при не появилось?

– Никаких. Их не было и по ходу сезона. Аделия – наш явный первый номер, и она должна ехать на Олимпиаду, здесь всё вполне очевидно, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.