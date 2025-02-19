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Леонова — о Муравьёвой: у неё есть всё — связки, хореография, нигде не дала слабину

Леонова — о Муравьёвой: у неё есть всё — связки, хореография, нигде не дала слабину
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Вице-чемпионка мира Алёна Леонова высказалась о выступлении фигуристки Софьи Муравьёвой на финале Гран-при России — 2024/2025. Спортсменка заняла итоговое четвёртое место.

«Я с огромным удовольствием посмотрела короткую программу. Мне очень понравилось, что было доделано до конца каждое движение, и я это заметила. Иногда ты зацикливаешься только на элементах – прыжки, вращения, дорожка шагов, пытаешься максимально именно их отработать. А тут было видно, что она делает просто всё.
Всё, что можно, у неё есть – все связки, вся хореография, она отдавалась просто на все 100%. Нигде не отдыхала, нигде себе слабину не дала.

Но хочется увидеть цепкость, чтобы запала хватало на обе программы. Произвольная была уже без такого настроения. Первое место после короткой само по себе давит, к тому же она наверняка знала, как откатали другие девушки. Это тоже давит. Быть лидером после короткой надо уметь. Обидно, что мелкие ошибки не позволили попасть даже в тройку», – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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