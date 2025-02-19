Леонова: нет такого, что Петросян непобедима — ситуация в короткой многое показала

Вице-чемпионка мира, российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о конкуренции за статус запасной на олимпийской квалификации.

– В таком случае обозначалась битва за позицию запасной. Её выиграла Алина Горбачёва?

– Она и на чемпионате России показала неплохой результат, заняла тогда третье место. И в целом выглядит по сезону стабильно, катает уверенно. У неё добавились ультра-си, она прыгает два четверных сальхова, пусть не всегда удаётся делать их чисто. Когда есть хотя бы один элемент ультра-си в кармане, ты всегда будешь иметь шансы претендовать на высокие позиции. В том числе за статус запасной на олимпийской квалификации, почему нет?

– Нужно ли в таком случае Горбачёвой усложняться в дальнейшем, чтобы попробовать догнать Петросян?

– Она может быть ещё сильнее, мы ждём от неё чистую произвольную с двумя сальховами. Не знаю, какие ещё прыжки она изучает, наверняка её тренеры думают над усилением контента. Нет такого, что Петросян непобедима – тут разные могут быть сценарии. Это спорт и ситуация в короткой программе многое показала. Если ты катаешь плюс-минус хотя бы сравнимый контент, то уже можешь на равных соперничать, это мотивация работать дальше, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.