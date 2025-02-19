Леонова — об Акатьевой: сейчас Соня мне нравится больше, нет беготни за четверными

Вице-чемпионка мира российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о выступлениях Софьи Акатьевой.

– Софья Акатьева вновь не смогла показать свой высокий уровень. Прежняя Акатьева навсегда осталась в прошлом?

– Ей сложно, она сильно поменялась за эти два сезона. Перед нами уже совсем другой человек. Так что надо свыкнуться, возвращать четверной тулуп, который она делает на тренировках. Но она очень красивая спортсменка, за ней приятно следить и когда программы за душу берут – это всё классно. Важно теперь совладать с нервами и поработать с техникой.

Рано судить о чём-то конкретно, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Она столько времени провела без соревнований, так что нужно подождать. Уверена, за лето она как-то найдёт себя и в сентябре выйдет уже совсем в другом настроении.

– Возможно, пора искать новый стиль? Часто можно было услышать мнение, что Акатьева – это техничная фигуристка без второй оценки. И тут она остаётся без четверных…

– Я не соглашусь с этим, у неё очень хорошее катание. И с точки зрения эстетики сейчас Соня мне нравится гораздо больше, когда нет всей этой беготни за четверными. Могу сравнить её с Аней Фроловой – как по мне, Акатьева сейчас может наравне соревноваться с ней по второй оценке. Разумеется, при чистом исполнении, при «вылизанности» программ. Вполне-вполне. Надо найти баланс, вернуть один стабильный четверной – это уже будет очень хорошо и сделает Софью конкурентоспособной. Или тройной аксель, который она пробовала в Красноярске, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.