Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонова: Фролова на тренировках пытается делать четверной тулуп

Леонова: Фролова на тренировках пытается делать четверной тулуп
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-чемпионка мира российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о фигуристке Анне Фроловой.

– В тройку сильнейших попала Анна Фролова. Это торжество эстетики в фигурном катании? На пьедестале спортсменка без ультра-си.
– Это победа хорошего женского зрелого одиночного. Она показывала такой уровень на протяжении всего сезона. На чемпионате России были лишние нервы, прокаты были не такие раскованные и это сказалось на оценках. В Красноярске удалось отпустить немножко себя и откатать в удовольствие. Я видела по ходу программы, как она просто кайфует, и за этим было очень приятно следить.

К слову, неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на её тренировках, она пытается делать четверной тулуп. Настрой был такой, поэтому всё возможно. Она ещё нас удивит, сама тоже понимает, что нужно усиливаться. Понятно, что это редкость, когда спортсменки учат четверные прыжки в зрелом возрасте, но я верю в Аню, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android