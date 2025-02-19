Леонова: Фролова на тренировках пытается делать четверной тулуп

Вице-чемпионка мира российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мнением о фигуристке Анне Фроловой.

– В тройку сильнейших попала Анна Фролова. Это торжество эстетики в фигурном катании? На пьедестале спортсменка без ультра-си.

– Это победа хорошего женского зрелого одиночного. Она показывала такой уровень на протяжении всего сезона. На чемпионате России были лишние нервы, прокаты были не такие раскованные и это сказалось на оценках. В Красноярске удалось отпустить немножко себя и откатать в удовольствие. Я видела по ходу программы, как она просто кайфует, и за этим было очень приятно следить.

К слову, неправильно говорить, что Фролова – спортсменка без ультра-си. Я была на её тренировках, она пытается делать четверной тулуп. Настрой был такой, поэтому всё возможно. Она ещё нас удивит, сама тоже понимает, что нужно усиливаться. Понятно, что это редкость, когда спортсменки учат четверные прыжки в зрелом возрасте, но я верю в Аню, – сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.